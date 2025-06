Morador se surpreende com diferença de preços entre Uber e 99 para o mesmo destino em Goiânia

Anna Júlia Steckelberg - 20 de junho de 2025

Praça da Bíblia, em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Mesmo trajeto, mesma hora e diferença no bolso. Na tarde desta sexta-feira (20), por volta das 17h, um morador de Goiânia simulou uma corrida entre dois pontos da capital e se surpreendeu com a discrepância nos valores cobrados pelos principais aplicativos de transporte.

A corrida partia da Praça da Bíblia, no Setor Leste Universitário, com destino ao Camelódromo, em Campinas, um percurso de aproximadamente 6,2 km, com chegada prevista para 17h28.

Pelo UberX, a tarifa promocional oferecida era de R$ 14,97, com estimativa de 3 minutos de espera. Já no 99 Pop, a mesma corrida custava R$ 19,20, com tempo semelhante de embarque.

A diferença entre os dois valores é de R$ 4,23, o que representa cerca de 28% a mais no 99.

Motivo da surpresa

A surpresa do morador veio do senso comum entre muitos usuários: de que o app 99 costuma oferecer preços mais acessíveis que o Uber.

Mas nesse caso aconteceu o oposto e em um trajeto curto, dentro da mesma cidade e em condições similares.

Para completar, o próprio aplicativo da Uber destacava que os preços estavam “mais baixos que o normal” naquele momento.

Ou seja, não era apenas um valor promocional. Havia uma indicação explícita de tarifa reduzida, o que aumentou ainda mais o contraste com o valor cobrado pela 99.

Além das categorias básicas, outras opções também estavam disponíveis. No Uber, a versão Comfort custava R$ 20,51 e a Moto, R$ 9,68.

No 99, o passageiro podia optar pela Pop Expresso (R$ 21,12), Plus (R$ 26,90), Táxi (R$ 25,87) ou Moto (R$ 10,10).

A simulação foi feita em um dia atípico, já que muita gente ainda curtia o feriado prolongado de Corpus Christi, o que pode ter impactado a lógica de preços dinâmicos das plataformas, como volume de chamadas, escassez de motoristas e trânsito no fim da tarde.

Fica a dica

Antes de solicitar o transporte, vale sempre comparar os preços entre os aplicativos. O que parece vantajoso em um pode estar mais caro no outro.

Um clique a mais pode significar uma boa economia, especialmente em horários de pico ou feriados.

