O Programa “Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social”, promovido pela Agência Goiana de Habitação (Agehab) e que já contemplou milhares de famílias em Goiás pode chegar em breve na cidade de Anápolis.

De acordo com o órgão, o município está entre as prioridades para receber o Aluguel Social. Contudo, ainda não foi definida uma data para abertura de inscrições.

O benefício, com recurso mensal de R$ 350, atende pessoas que se enquadram em situação de vulnerabilidade social, sejam estudantes da Universidade Estadual de Goiás (UEG) ou beneficiários do Programa Universitário do Bem (Probem) – e alguns requisitos específicos.

No total, cerca de 3,5 mil famílias já contam com o cartão do benefício em Goiânia e Aparecida, primeiros municípios a receber o programa, ainda em dezembro de 2021.

Além disso, a Agehab abriu inscrições para 15 cidades do Norte e Nordeste do Estado, atingidas por fortes chuvas no final de 2021 e início de 2022, que foram incluídas no decreto estadual de emergência.

São elas: Alto Paraíso, Colinas do Sul, Teresina, Cavalcante, Monte Alegre, Campos Belos, Divinópolis, São Domingos, Iaciara, Formoso, Niquelândia, São João D’ Aliança, Guarani de Goiás, Flores de Goiás e Nova Roma.

A Agência destaca ainda que, neste momento estão abertas também as inscrições para o Aluguel Social nos municípios de Trindade, Senador Canedo, Valparaíso de Goiás, Formosa, Ceres e Rialma.

Por fim, a Agehab afirmou que Águas Lindas, Novo Gama e Luziânia serão as próximas cidades que terão os pedidos para inscrição no programa avaliados, sendo esta a etapa que antecede a validação da entrega do benefício.