Empresário conhece mulher pela internet, viaja e acaba vivendo momentos de terror por três dias

Um empresário italiano decidiu viajar mais de 4.200 km para encontrar uma mulher que conversava pelas redes sociais, mas acabou sendo sequestrado e vivendo momentos de terror e perigo.

Cláudio Formenton partiu da Itália em sentido à Costa do Marfim, onde foi recepcionado por um taxista integrante da quadrilha que o raptou.

Ele foi levado para diversos lugares, até que, finalmente, o deixaram em um hotel, onde foi possível ser localizado pela polícia local.

A família da vítima chegou a ser contatada durante os três dias de sumiço, pois os sequestradores estavam pedindo resgate pelo homem.

As autoridades envolvidas no caso conseguiram o localizar somente por conta do aparelho celular que indicou o paradeiro.

Quanto à moça, identificada como Olivia Martens, a suspeita é que ela tenha sido usada apenas como ‘isca’ para o capturar, uma vez que ele a auxiliava financeiramente desde o início do ‘romance’.

Apesar do susto, o quadro de saúde de Cláudio é estável, podendo assim retornar para a Itália em segurança.