Truque durante a relação dá problema e homem pode perder o órgão após tomografia descobrir objetos enormes

Um homem, de 45 anos, que lidava com impotência acabou sofrendo um acidente durante o ato com o parceiro ao ter espuma expensava injetada no órgão.

A substância utilizada é comumente posta da abertura do ‘negócio’ – para o deixar ereto por mais tempo – mas na ocasião foi inserida, acidentalmente, em maior profundidade, afetando a uretra e a bexiga dele.

Segundo os médicos envolvidos no caso, a vítima só procurou por ajuda após três semanas, quando já estava sentido dores fortíssimas e dificuldade para urinar.

Na tomografia computadorizada foi possível visualizar as substâncias enormes por todo o canal urinário do homem, resultando em sérios riscos de comprometer as funcionalidades do órgão.

Algumas partes da substância chegavam a medir 11 cm de comprimento e mais de 04 cm de largura.

Após uma delicada cirurgia, parte da espuma foi retirada com muita dificuldade, no entanto, a vítima deverá passar por mais um procedimento após uma avaliação psiquiátrica obrigatória.