Vídeo: Após não conseguir reembolso, grávida quebra o pau e dá prejuízo de mais de R$ 60 mil para loja

Uma mulher grávida fez a maior confusão em uma loja de vestidos de noivas após receber a notícia de que não poderia ser reembolsada pelas encomendas canceladatesos.

O caso aconteceu na China e, de acordo com o portal local Sohu, a gestante teria comprado um pacote completo para a cerimônia de casamento, em 2021.

No entanto, com a descoberta da gravidez, ela precisou adiar a data e, posteriormente, optou por cancelar a festividade, solicitando parte do dinheiro investido de volta.

A cliente sugeriu que a entregassem R$ 3 mil, mas a loja alegou que não poderia, já que isso feria as políticas de reembolso adotadas por eles.

Porém, para recompensar, ofertaram uma troca: realizariam a cerimônia de 100 dias da criança que a mulher estava esperando.

Tudo estava acertado entre eles, até que a cliente saiu e retornou com uma tesoura disposta a rasgar todas as peças expostas no estabelecimento.

Calmamente ela recortou 32 vestidos, ocasionando um prejuízo de R$ 60 mil, aproximadamente.

Após o ‘massacre’ das peças, ela se sentou e, tranquilamente, esperando para que a Polícia fosse acionada.

Nas redes sociais, internautas questionam se lucidez da mulher pode ter sido comprometida devido aos hormônios da gestação.

Outros alegaram que ela deve ser penalizada e ressarcir todo o prejuízo provocado à loja.

Assista: