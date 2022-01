Eslovênia e Rodrigo tomam banho juntos e mãe da sister vibra

A aproximação entre Eslovênia Marques, 25, e Rodrigo Mussi, 36, foi um dos principais assuntos na internet nesta terça-feira (18). Já no segundo dia de Big Brother Brasil 2022, que estreou nesta segunda-feira (17), os telespectadores criaram expectativas pela formação de um casal.

Os dois integrantes do grupo Pipoca são bem próximos e até dividiram o chuveiro nesta terça. Eles tomaram banho juntos, posaram para fotos e alimentaram ainda mais a esperança do público. O momento virou um dos principais assuntos no Twitter.

Até mesmo a mãe da sister, chamada carinhosamente de Dona Kilma pelos seguidores da modelo pernambucana, vibrou com o momento. Em uma gravação de vídeo, a mãe da participante aparece em frente à TV acompanhando Eslovênia ao lado de Mussi no chuveiro.

Dona Kilma vibra com a aproximação dos dois e na filmagem ainda é possível ouvir uma voz dizendo: “Eu estou ‘shippando’ tanto já esse casal”. Nas redes, os internautas também “shipparam” Rodrigo e Eslovênia, afinal, ambos entraram solteiros no programa.

Eslovênia nasceu em João Pessoa, na Paraíba, mas mora em Caruaru, em Pernambuco. Seu pai se inspirou na divisão da Iugoslávia, na década de 1990, para escolher o nome incomum. Em casa, ela é chamada de Duda pelos familiares. Atualmente, a participante do Pipoca estuda marketing e trabalha como influenciadora digital falando sobre moda, beleza e lifestyle. Mas ela quase se formou em física e é fã do físico Albert Einstein.

Rodrigo Mussi nasceu em São José dos Campos, interior de São Paulo, e é formado em Administração de Empresas. Ele já viajou por 33 países e morou três anos no exterior, onde trabalhou como pedreiro, modelo e jogador de futebol pela universidade onde cursou pós-graduação em Marketing.

Fora do BBB 22, quem já interessou por Rodrigo Mussi foi a cantora Anitta, 28. A artista disse através dos seus perfis nas redes sociais que está “apaixonada” pelo participante do programa. “Por favor não me desaponte. Não seja hétero top, bolsominion, machista, amém. Te aguardo na porta do Projac”, escreveu ela.

A equipe que administra as redes sociais de Mussi interagiu com a cantora e disse que “shippa” o casal. Solteira, no último domingo (16) Anitta esteve no programa Domingão com Huck (Globo) para estrear o quadro Um Crush Para Anitta. A atração rendeu diversos comentários nas redes sociais e um beijo no palco para a artista e seu escolhido.