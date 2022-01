Mesmo com a vacinação avançada, Anápolis tem quase 84 mil pessoas sem a primeira dose

O calendário de vacinação contra a Covid-19 segue progredindo em todo o mundo, e em Anápolis não é diferente.

Tanto é que já foi liberado o cadastro para a imunização das crianças de 09 e 10 anos do município, uma realidade tida como apenas um sonho não muito tempo atrás, quando as remessas eram mais escassas e a população a ser vacinada era muito maior.

Contudo, mesmo com a grande oferta de vacinas, ainda é expressivo o número de pessoas que não tomaram sequer a primeira dose de proteção contra o vírus.

É o que mostra o Painel da Covid, plataforma da Prefeitura responsável por atualizar e compartilhar os dados da pandemia na cidade.

Segundo o levantamento realizado pelo Portal 6, com base dos dados informados no site até o final da tarde desta quarta-feira (19), um total de 312.672 moradores foram contemplados com a primeira etapa do imunizante.

O que significa que quase 84 mil pessoas ainda não realizaram o procedimento, considerando a último pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), realizada em 2021, que estimou uma população de 396.526 habitantes na cidade.

Vale ressaltar, porém, que o número também engloba as crianças abaixo dos 09 anos, que ainda não tiveram a oportunidade de se vacinar e, consequentemente, não podem adentrar a estatística.

Quando se avança um pouco mais na exigência de vacinação, porém, os números ficam mais significativos e alarmantes.

Isso porque 147 mil moradores ainda não compareceram para a aplicação da segunda dose e mais de 360 mil, cerca de 91% da população total do município, não se imunizaram com a terceira etapa da proteção.

Com o aumento do número de casos e a presença consolidada da variante Ômicron, caracterizada pela rápida transmissão, a quantidade de testes positivos voltou a chamar a atenção e diversas localidades já decretaram retorno de medidas preventivas e de restrição.

Em Anápolis, por exemplo, já ocorreu o cancelamento de grandes shows e eventos que estavam sendo programados para um grande público.