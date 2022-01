Motociclista sofre traumatismo craniano após colisão com carro na GO-330

Uma colisão entre um carro e uma moto ocorreu na noite desta quarta-feira (19) no km 89 da GO-330, no trecho entre Campo Limpo e Ouro Verde.

Com o impacto da batida, o motociclista sofreu traumatismo craniano e foi resgatado pelas equipes de bombeiros de Nerópolis e pela unidade avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Anápolis.

Enquanto aguardava o socorro, a vítima foi amparada por quem passava no local. Pelas imagens é possível ver que a população buscou entrar em contato com pessoas com as quais o motorista havia conversado.

O homem, que não teve o nome nem idade revelados, foi encaminhado para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

Não houve interesse em que o local fosse periciado, porém o veículo foi retido para caso o motorista queira solicitar posteriormente a inspeção.