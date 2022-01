Outdoor que enaltecia Bolsonaro e Vitor Hugo é retirado de Goiânia: “clandestino”

A equipe de fiscalização da Agência Municipal do Meio Ambiente (AMMA) apreendeu nesta quarta-feira (19) um outdoor que enaltecia o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o deputado federal Major Vitor Hugo (PSL).

O painel estava instalado na Avenida Mambaí, no Residencial Clea Borges, região Sul de Goiânia. Em nota, a AMMA afirmou que o cartaz não possui autorização da autarquia para ser exposto, ou seja, é clandestino.

Assinado pelo movimento “Patriotas Voluntários”, o outdoor estampava a foto dos políticos com os seguintes dizeres: “Unidos pelo Brasil e por Goiás”.

Promotor da 133ª Zona Eleitoral de Goiânia, Haroldo Caetano, ao postar a imagem nas redes sociais disse que o cartaz “faz propaganda eleitoral ilegal e antecipada”.

O membro do Ministério Público afirmou que irá trabalhar para responsabilizar a empresa que instalou o painel, além do grupo que o assinou.

A resposta do deputado Major Vitor Hugo também foi dada pelas redes sociais. A postagem compartilhada pelo parlamentar traz um artigo da Lei Eleitoral que afirma não se tratar de propaganda eleitoral caso não haja pedido explícito de voto.

Confira a nota da AMMA:

A Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) informa que o outdoor localizado na Avenida Mambaí com a Rua Santa Rita de Cássia, no Res. Clea Borges, é clandestino, ou seja, não possui identificação e autorização da Amma, por esse motivo a equipe de fiscalização está nesta manhã (19) realizando a apreensão do painel.