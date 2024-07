Arraiana 2024: Hugo e Guilherme vão receber R$ 500 mil para fazer o show

Montante foi aprovado por prefeito e publicado no Diário Oficial do Município

Pedro Hara - 13 de julho de 2024

Hugo e Guilherme foi confirmado pelo prefeito Roberto Naves. (Foto: Reprodução/Facebook)

Prevista para acontecer entre os dias 27 até 31 de julho deste ano, os preparativos para a nova edição do Arraiana 2024 seguem a todo vapor.

Conforme publicado no Diário Oficial do Município, nessa sexta-feira (12), o prefeito Roberto Naves (Republicanos) autorizou o pagamento de R$ 500 mil para o show da dupla Hugo e Guilherme no evento.

O documento prevê que o montante seja utilizado para assegurar as despesas dos artistas referente a apresentação na 6ª edição da tradicional festividade.

A dupla foi uma das atrações confirmadas para participar do festival e dividirá os palcos com artistas renomados como Gusttavo Lima e Padre Fábio de Melo.

Além deles também se apresentam: Missa Campal, Ícaro & Gilmar e Jefferson & Suellen, junto com o grupo Fhop.