Pastor passa saliva no rosto de fiel e divide opiniões: “espero que ele reflita sobre isso”

Um pastor influencer viralizou nas redes sociais após cuspir na mão e passar a saliva no rosto de outro homem durante uma pregação transmitida no Youtube.

Michael Todd tem 34 anos e realiza os cultos na Transformation Church de Tulsa, em Oklahoma (EUA).

A repercurssão do feito foi enorme e diversos fiéis e céticos repudiaram o ato ‘nojento’, alegando ter sido um grande exagero.

A cena aconteceu enquanto Michael explicava sobre o quanto “receber visão de Deus pode ser desagradável”.

No mesmo momento, diversas pessoas reagiram horrorizadas na platéia, mas ele não se intimida: “você escuta e vê as respostas das pessoas?”, questiona o pastor.

“O que estou lhe dizendo: como você acabou de reagir é como as pessoas em sua vida vão reagir quando Deus estiver fazendo o que for preciso para o milagre”, complementou.

Nas redes sociais, pessoas no país inteiro afirmaram não concordar com o argumento do representante: “isso foi tão nojento!”; “ele passou dos limites. Espero que ele reflita sobre isso”, disseram.

Arrependimento

O influencer e cristão decidiu se redimir publicamente após toda aversão recebida.

“Eu assisti [o vídeo] e foi nojento”, revelou, dizendo ainda que concorda que passou dos limites.

De acordo com o homem, o ‘incidente’ não passou de uma distração para a mensagem e diz que da próxima vez vai repensar e fazer diferente.

“Nunca é minha intenção distrair os outros da Palavra de Deus e da mensagem de Jesus, mesmo com ilustrações! Peço desculpas pelo meu exemplo ser muito extremo e repugnante! Amo a todos”, pontuou aos 1,8 milhão de seguidores.