O jeito mais fácil de dobrar lençol com elástico

Dica bombada viralizou nas redes sociais e é a nova queridinha entre quem dá manutenção no funcionamento de uma casa

Magno Oliver - 25 de abril de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube)

O lençol é um item importante para a manutenção da qualidade de um bom sono, pois ele é item essencial de uma cama que ajuda no conforto e bem-estar.

Assim, ao acordarmos de manhã, é muito comum a dificuldade em organizar o quarto e, principalmente, arrumar a cama e dobrar o lençol.

Dessa forma, quando ele é no formato com elástico então, a descrença é ainda maior. Pensa num negócio que dá uma trabalheira, não é mesmo?

Assim, uma dica para dobrar o lençol com elástico mais fácil circulou na internet, viralizou nas redes sociais e caiu no gosto e preferência dos navegantes.

O perfil no Instagram da @cantinho_datami bombou entre os internautas com um truque muito inteligente para não sofrer mais tentando dobrar corretamente o acessório de cama.

Na gravação, ela usa um auxiliar especial: o varal de pendurar roupas. Em primeiro passo, ela estica o lençol no arame, dobra um lado, dobra o outro e aí vem o segredo.

Ela iguala a peça no mesmo tamanho de cada borda, aproxima do corpo e une as bordas que sobraram. Tudo bem rapidinho e simples!

Nos comentários, uma seguidora exclamou: “essa mulher passou na fila do QI umas 5 vezes!”.

Confira o vídeo completo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cantinho da Tami (@cantinho_datami)

