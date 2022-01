Ciclista morre na hora após ser atropelado por caminhão no Centro

Um homem ainda não identificado morreu no início da tarde desta quinta-feira (20), no cruzamento da Avenida Xavier de Almeida com a Rua Dr. Genserico, no Centro de Anápolis.

Testemunhas que presenciaram a fatalidade afirmaram ao Portal 6 que um caminhão teria atropelado a vítima, que estaria em uma bicicleta, e deixado o local sem prestar socorro.

Imagens obtidas pela reportagem mostram que uma grande quantidade de pessoas se aglomeram para ver o que havia acontecido e o corpo do homem já foi coberto para não ficar exposto.

Uma viatura da Polícia Militar também está no local e deverá isolar toda a área até a chegada da Polícia Científica, encarregada da realização de perícias.

Assim como em todos os acidentes de trânsito que resultam em lesões graves ou óbito, o caso deverá ser apurado pela Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (DICT).