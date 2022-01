Com golaço de Endrick, Palmeiras avança à semifinal da Copa São Paulo

O Palmeiras deu mais um passo rumo ao inédito título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta quarta-feira (19), o Verdão superou o Oeste por 5 a 2 na Arena Barueri, pelas quartas de final da competição. O terceiro gol foi uma pintura de Endrick. O atacante de 15 anos acertou uma linda bicicleta da entrada da área, indefensável.

PARTIU SEMIFINAL! 💪🐷 Mais uma vitória e mais uma classificação! Com direito a goleada, as #CriasDaAcademia venceram o Oeste e estão entre os 4 melhores times da @Copinha! 👊#AvantiPalestra pic.twitter.com/RmxyQLUSku — Palmeiras 🏆🏆🏆 (@Palmeiras) January 19, 2022

O Alviverde não aparecia entre os quatro melhores da Copinha desde 2015, quando o atacante Gabriel Jesus, do Manchester City (Inglaterra), fazia parte do elenco. A equipe paulistana chegou duas vezes à final. Em 1970, foi derrotada pelo Corinthians. Em 2003, com Vagner Love no ataque, o tropeço foi para o Santo André, nos pênaltis.

Na semifinal, o Palmeiras enfrenta o vencedor de São Paulo e Cruzeiro, que se enfrentam a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP). O duelo que valerá um lugar na decisão será realizado no sábado (22), em horário e local a serem definidos pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

A história poderia ser diferente se o atacante Kauã, aos três minutos, não desperdiçasse uma chance incrível, praticamente em cima da linha, com o goleiro Mateus batido no lance. No contra-ataque, o Palmeiras abriu o placar. Jhonatan recebeu na direita e chutou cruzado. O goleiro Alê espalmou e o também atacante Gabriel Silva, livre, mandou para as redes.

Aos oito, Jhonatan cruzou pela direita e o atacante Giovani, na área, aumentou a vantagem alviverde. A pintura da noite veio cinco minutos depois. Depois de uma série de cabeceios na entrada da área, Endrick concluiu de bicicleta, no ângulo de Alê. O quarto gol saiu aos 22 minutos, com o meia Pedro Bicalho convertendo a penalidade sofrida por Gabriel Silva.

O Oeste tentou reagir no começo do segundo tempo. No primeiro minuto, o meia Motta cruzou pela direita e o atacante Popó surgiu às costas da zaga para diminuir o prejuízo. Aos sete, porém, o Alviverde fez o quinto: na sobra de uma bola dividida por Endrick, Gabriel Silva rolou para Giovani concluir na saída do goleiro.

Aos 29, Popó aproveitou um rebote de Mateus para fazer o segundo do Rubrão, chegando a oito gols na Copinha e se igualando ao também atacante Figueiredo, do Vasco, na artilharia do torneio. A equipe de Barueri (SP), porém, não teve forças para buscar a reação.