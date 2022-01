Em país africano, homens carecas são decapitados e explicação é totalmente macabra

Uma série de assassinatos macabros começou a rondar em Moçambique, na África, após um estranho interesse por cabeças de homens carecas ser despertado.

Segundo as autoridades da região, foi disseminada a crença no país de que homens sem cabelos poderiam ter ouro dentro do órgão.

Com isso, decapitações passaram a ser mais frequente, gerando grande preocupação entre todos.

O último caso desse estilo envolveu uma vítima que foi decapitada por criminosos que tinham o objetivo de vender a cabeça a um cliente no Mali.

No entanto, o comprador desapareceu antes que a transação absurda fosse realizada e o refém acabou tendo a cabeça jogada em Muandiwa.

A polícia da região está fortemente empenhada nas investigações dos casos que começaram no ano de 2017 e a suspeita é de que as mentiras tenham sido disseminadas por feiticeiros de Moçambique.

“O motivo deles vem da superstição e da cultura. A comunidade local acha que os carecas são ricos”, declarou à impresa local, o chefe da Polícia envolvida no caso.