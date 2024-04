6 frases que ferem o ego de qualquer homem e só as mulheres corajosas têm força de dizer

Algumas palavras, mesmo que não pareçam nada demais, são capazes de abalar o orgulho masculino

Ruan Monyel - 27 de abril de 2024

(Foto: Ilustração/Pexels/Rodolfo Clix)

A masculinidade, muitas vezes, é vista como uma “casca” que faz com que os homens sejam durões, mas há certas frases que ferem o ego até dos mais confiantes.

Essas palavras, embora não pareçam nada demais, são capazes de abalar o orgulho masculino, pois afetam diretamente a autoestima e autoconfiança daqueles que se sentem superiores.

Desde os primórdios, eles gostam de serem vistos como os “machos alfa”, mas essas palavras são cirúrgicas e vão machucar o ego de qualquer “hétero top”, use com moderação.

6 frases que ferem o ego de qualquer homem

1. Você não é bom o suficiente

Começando nossa lista, esta simples declaração pode ser devastadora para um homem que se acha a última bolacha do pacote.

Ser confrontado com a ideia de que não é o suficiente para alguém, é o mesmo que levar um chute no meio das pernas.

2. Eu não fiquei chateada, só perdi um pouco do interesse

Essa frase é ideal para usar com aquele ficante que tem atitudes não muito agradáveis e se acha o dono da razão, afinal, a perda de interesse é interpretada como insuficiência.

E vá por mim, os seres do sexo masculino tendem a se sentir superiores as mulheres e quando são confrontados pelo desinteresse, é como se tivessem levado uma facada no peito.

3. Achei que você fosse mais homem

Essa simples junção de palavras é uma das que mais ferem o ego de qualquer macho alfa, mesmo que tenha atitudes infantis, ele jamais vai aceitar ser chamado de criança.

Para o famoso “hétero top”, ter sua masculinidade questionada é a pior coisa que pode acontecer, afinal, ele tenta manter a imagem de uma pessoa madura na frente dos demais.

4. Você não me deve explicações, a gente não tem nada

Sabe aquele ficante que vive dizendo para não se apaixonar e que é só um lance casual, mas sempre acaba se explicando demais? Essa frase é perfeita para acabar com o ego dele.

Da próxima vez que ele pisar na bola e tentar consertar, corte as explicações usando essas palavras e deixe ele experimentar um pouco do próprio veneno.

5. Amigo, dá uma segurada!

Essa frase vai destruir o ego do ficante que acha que pode fazer tudo, enquanto te trata como uma “propriedade particular”.

O homem tende a se sentir dono da mulher que está tendo uma relação, inclusive casual, e ao ser chamada de amigo, ele vai entender direitinho o recado.

6. Vou te dar um espelho para você ver que não é tudo isso

Por fim, essa é para destruir qualquer pessoa que tenha um ego elevado.

Perfeita para usar com aquele boy chato que geralmente fala: “eu nunca levei um fora”, afinal, ele pode até ter um rostinho bonito, mas é quase certeza que falta bastante conteúdo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades em tempo real!