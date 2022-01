Helicóptero cai no mar em Florianópolis e deixa três feridos

Um helicóptero de pequeno porte caiu no mar nesta quarta-feira (19) em Canasvieiras, no norte de Florianópolis, próximo à faixa de areia. O acidente foi por volta das 17h.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, o piloto e os dois passageiros ficaram feridos, mas sem gravidade.

Assim que foram socorridas, as vítimas foram transportadas para unidades de pronto-atendimento.

“O piloto conseguiu fazer um pouso seguro o suficiente para que não tivesse nenhuma vítima fatal, só tiveram escoriações leves”, afirmou o tenente Roberto Rosa Machado, do Corpo de Bombeiros.

De acordo com o oficial, os dois passageiros são turistas que estavam em férias na capital catarinense. As praias do norte da cidade costumam receber muitos viajantes durante o verão, principalmente argentinos.