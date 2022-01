Motoqueiros famosos no mundo todo realizarão super ação de doação de sangue em Anápolis

Os fãs de motos terão um prato cheio para aproveitar a partir das 07h do próximo sábado (22), em Anápolis.

Isso porque dois dos maiores clubes de motoqueiros da região, e do mundo, estarão presentes em solo anapolino para a realização de uma ação social.

O Insanos MC, tradicionalíssimo grupo com integrantes por todo o globo, e o Lokas MC, clube filiado ao Insanos e composto exclusivamente por mulheres, estarão conscientizando os moradores do município sobre a importância da doação de sangue.

A iniciativa busca alavancar e reabastecer o estoque do Banco de Sangue Modelo de Anápolis, localizado na Rua Washington de Carvalho, nº 155, no Centro da cidade, e conta com o apoio da vereadora Seliane Santos (MDB) e do instituto NEOQAV.

O Portal 6 conversou com Day Ribeiro, de 38 anos, que é diretora regional do moto clube feminino e explicou um pouco mais sobre a mobilização que ocorrerá no município.

“O grupo já tem mais de 10 mil ações sociais realizadas no Brasil e em outros países, sempre com um histórico muito positivo e de sucesso. Este ano a demanda de Goiás veio mais cedo e escolhemos Anápolis para a concentração”, disse.

São esperados um total de 60 motoqueiros e motoqueiras na praça Dom Emanuel, local escolhido para a atividade de chamada e conscientização da população.

“Teremos integrantes vindo de todas as divisões: Goiânia, Brasília, Mozarlândia , Caldas Novas, enfim. Tudo para ajudar a doar e incentivar cada vez mais essa atitude”, afirmou.

“Também teremos irmãos e irmãs recepcionando os doadores na porta do homecentro. É como eu sempre digo, sozinho o problema é seu e juntos o problema é nosso. Doar sangue salva vidas!”, completou a diretora.