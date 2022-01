Preparando alunos para um futuro brilhante, Educandário Espírita de Anápolis está com matrículas abertas

Tradicional e conhecido há quase 50 anos por ofertar o melhor da educação para as crianças, o Educandário Espírita de Anápolis está com matrículas abertas para preencher as últimas vagas deste primeiro semestre de 2022.

Localizada no bairro Jundiaí, a unidade oferta uma estrutura completa para que os estudantes aprendam, ao mesmo tempo que têm contato com a natureza e, claro, se divertem.

O espaço possui ampla área verde, quadra de esportes, biblioteca interativa e vários projetos pedagógicos que desenvolvem as habilidades e conhecimentos dos pequenos.

E durante as aulas, as crianças realizam uma série de atividades, como leitura e contação de histórias, além de soletração e preparação para a Olimpíada Brasileira de Matemática e para a Saego, a prova que afere o desempenho dos estudantes das escolas goianas.

Os alunos do ensino fundamental também passam por cinco aulas por dia, inclusive nas disciplinas de matemática financeira, produção de texto e estudo orientado. O objetivo é fortalecê-los para o ensino médio e criar cidadãos mais bem preparados para a vida.

No Educandário Espírita, as turmas do 1º ao 5º anos são na modalidade particular. Já do 6º ao 9º há convênio com o Estado.

Para a matrícula, os pais ou responsáveis precisam comparecer na unidade, na Rua Maximiano Alves da Cunha, nº 115, e apresentar as xerox legíveis e em folhas separadas dos seguintes documentos:

– Certidão de nascimento;

– CPF;

– Comprovante de endereço com CEP;

– Uma foto 3×4 recente;

– Declaração de transferência;

– RG e CPF (pai e mãe);

– Título eleitoral (pai e mãe).

Para saber mais, os interessados devem entrar em contato pelos telefones (62) 3324-1822 e (62) 9 9452-0505 ou acessar o Instagram do @educandario_espirita.