Hospital de Anápolis tem dois editais de seleção com 71 vagas de emprego abertas

O Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA) está com dois editais abertos para a contratação de Técnicos em Enfermagem e Auxiliares de Farmácia. No total são 71 vagas, incluindo cadastro de reserva.

Para os técnicos em enfermagem, as inscrições se encerram no domingo (23), enquanto que para os auxiliares em farmácia o início está programado para a próxima terça-feira (25).

A remuneração inicial prevista no edital é de R$ 1.564,95 para os Técnicos em Enfermagem e R$ 1.433,20 para os Auxiliares de Farmácia.

As vagas são para os níveis médio e técnico e as inscrições devem ser feitas online, pela plataforma da unidade de saúde.

Para os técnicos de enfermagem, além do Ensino Técnico completo, é necessário estar com registro ativo no conselho regional.