Tentando reatar, casal de Anápolis provoca confusão em motel que termina com sangue, polícia e SAMU

A madrugada deste sábado (22) foi de muito movimento de viaturas da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em um motel da BR-153, em Anápolis.

O Portal 6 apurou que tudo teve início por volta das 3h30, quando uma funcionária do estabelecimento percebeu que, em uma das suítes, havia um casal em fervorosa discussão.

Assim que os policiais chegaram, encontraram uma mulher visivelmente embriagada e rastros de sangue por todo o quarto. Ela contou que havia ido até lá com o ex-namorado e os dois esperavam reatar o relacionamento.

No entanto, ele teria começado a relembrar de situações do passado, xingar a antiga companheira e dar socos e tapas na região do rosto.

Para se defender, a mulher teria dado três socos no rosto do homem, fazendo com que ele ficasse com um forte sangramento, que causou toda a sujeira na suíte.

O ex-namorado não estava no ambiente, mas foi localizado apenas de cueca em um quarto próximo. Por causa dos ferimentos que apresentava no rosto, precisou receber atendimento do SAMU.

Nenhum dos dois quis representar criminalmente contra o outro na ocasião pelo crime de vias de fatos. No entanto, a mulher se deslocou do motel diretamente para a Central de Flagrantes para denunciá-lo por lesão corporal.