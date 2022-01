Concessionária dá alerta importante para quem vai trafegar pela BR-153

Para desafogar o trânsito na BR-153, na altura do Km 508, em Aparecida de Goiânia, a Triunfo Concebra liberou a segunda faixa de rolagem da rodovia no sentido norte.

A medida tem caráter experimental e foi adotada no intervalo das 5h às 22h, onde a circulação de veículos é mais intensa.

A concessionária anunciou que vai monitorar o trecho para observar se os motoristas estão respeitando o limite de velocidade determinado para o local, que é de 40 km/h.

Também quer garantir que seja preservada a distância segura do veículo que transita à frente, assim como a atenção com motociclistas e trabalhadores em ação no local.

Enquanto testa a segunda faixa, Triunfo Concebra, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Secretaria de Mobilidade e Trânsito do Município de Aparecida de Goiânia avaliam outras medidas para a região.

O foco está nos veículos leves e nos percursos de curta duração, ou mesmo locais, como forma de aliviar ainda mais o trânsito na BR-153.