Araguaia Shopping se pronuncia sobre caso de homem que vandalizou o local como forma de vingança

Supervisor do terminal informou aos policiais que suspeito já estava dormindo nas dependências do centro comercial há dias

Davi Galvão - 21 de junho de 2025

Homem danificou cancela do shopping. (Foto: Reprodução)

O Araguaia Shopping, em Goiânia, se pronunciou após um vídeo mostrando um homem vandalizando uma das cancelas do estacionamento causar polêmica nas redes sociais.

Em nota, a unidade afirmou que o indivíduo estava nas dependências do Terminal por volta das 00h54 deste sábado (21), fora do horário permitido para circulação para quem não for passageiro.

“Ao ser informado de que não poderia permanecer no local, por não atender a essas condições, ele se retirou e, ao sair, danificou a cancela do estacionamento”, destacou.

Após isso, a equipe de segurança do local acionou a Polícia Militar (PM), que identificou o suspeito e lavrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Aos policiais, o supervisor de segurança do centro comercial relatou que o indivíduo estava dormindo no local há alguns dias e que após ter sido advertido que deveria sair dali, teria se enfurecido.

Confira a nota do Araguaia Shopping na íntegra:

“O homem envolvido no episódio estava nas dependências do Terminal Rodoviário de Goiânia às 0h54, fora do horário permitido para circulação, conforme Código de conduta do empreendimento, que restringe o acesso entre 22h e 6h para quem não possui bilhete de embarque ou autorização da administração. Ao ser informado de que não poderia permanecer no local, por não atender a essas condições, ele se retirou e, ao sair, danificou a cancela do estacionamento. A equipe de segurança acionou imediatamente a Polícia Militar, que prontamente atendeu ao chamado, identificou o autor e lavrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO)”.

