Goiás começa a imunizar crianças com Coronavac a partir desta segunda-feira (24)

Nesta segunda-feira (24) Goiás coloca em campo mais uma ferramenta no combate ao avanço dos casos de Covid-19. É que está previsto o início da imunização infantil com a vacina CoronaVac, do Instituto Butantan.

Com o uso autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), no último dia 21, o imunizante será destinado a crianças dos 06 aos 17 anos, desde que não apresentam quadro de imunossupressão, casos nos quais será empregada a vacina da Pfizer.

A estratégia da Saúde em Goiás é que os municípios utilizem as cerca de 160 mil doses da CoronaVac que possuem em estoque, em ordem decrescente de idade.

Aqueles sem reserva, devem avançar com o uso da Pfizer, aproveitando a liberação pelo Ministério da Saúde (MS) do lote de 44.300 doses que apresentaram alteração de temperatura durante o transporte pelo órgão federal.

Em um segundo momento, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) vai liberar as doses de CoronaVac armazenadas na Central Estadual de Rede de Frio de Goiás. Há cerca de 188 mil vacinas que serão encaminhadas às regionais, conforme a população infantil de cada uma.

Sem contrato em vigor entre Governo Federal e Instituto Butantan, não há previsão, no momento, para a chegada de novas doses do imunizante CoronaVac. Mas, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde já discute com o Ministério a reativação.