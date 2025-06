Sortudo crava os números da Lotofácil e se torna novo milionário de Goiás; veja detalhes

Próximo sorteio será realizado neste sábado (21) e está acumulado em R$ 1,8 milhão

Thiago Alonso - 21 de junho de 2025

Confira resultado da Lotofácil. (Foto: Divulgação/CEF)

O sábado (21) amanheceu muito mais feliz para um goiano que tirou a sorte grande ao acertar os números do sorteio da Lotofácil, realizado pela Caixa Econômica Federal.

O novo milionário garantiu a bolada de R$ 1.363.208,68 ao cravar as 15 dezenas principais do concurso, dividindo o prêmio total de R$ 5 milhões com outros três jogadores de Paulista (PE), Ribeirão Preto (SP) e São Paulo (SP).

Confira o resultado do concurso 3422 da Lotofácil: 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 11 – 14 – 16 – 17 – 21 – 22 – 23 – 24.

O grande vencedor das terras goianas saiu da capital, Goiânia, após fazer uma aposta de forma online, por meio do aplicativo Loterias Caixa.

A cartela, que no final saiu vitoriosa, custou para ele R$ 408, dando direito a tentar a sorte com um número extra, o que deu mais que certo.

Além do novo milionários, outros 24 sortudos também garantiram uma parte da bolada na Lotofácil, levando para casa prêmios menores, que variam entre R$ 54.336,30 e R$ 1.811,21.

Dentre as cidades de Goiás contempladas com o sorteio estão: Anápolis (02 vencedores), Anicuns (01), Aparecida de Goiânia (01), Cacu (01), Campos Belos de Goiás (01), Goianésia e Goiânia (outros 11 contemplados).

Uma parte do prêmio também foi destinada para Hidrolândia (01 ganhador), Indiara (01), Morrinhos (01), Mundo Novo (01), Nerópolis (01) e Santa Helena de Goiás (01).

Próximo sorteio

Uma das loterias mais populares do Brasil, na Lotofácil você marca entre 15 a 18 números dentre os 25 disponíveis na cartela e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

No entanto, os valores dos prêmios variam de acordo com o acumulado. Com sorteios realizados regularmente de segunda a sábado, sempre às 20h. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3.

O próximo sorteio da Lotofácil será realizado neste sábado (21) e conta com prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.

