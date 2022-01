Goiás ultrapassa 1 milhão de contaminados pela Covid, 15% da população do estado

Goiás já ultrapassou um milhão de casos confirmados de Covid-19. A marca, alcançada neste sábado (21), corresponde a aproximadamente 15% da população total do estado, estimada em pouco mais de sete milhões de habitantes em 2021.

O número se refere aos casos registrados desde março de 2020, há quase dois anos, quando a pandemia teve início. Mas, a chegada da Ômicron, impulsionou estes números. Dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES) mostram que entre sexta-feira (20) e sábado (21) foram 3.682 novos contaminados.

A primeira morte por esta nova variante, inclusive, aconteceu no estado, no município de Aparecida de Goiânia, no último dia 6 de janeiro. A vítima era um idoso de 68 anos, com quadro de hipertensão arterial e doença pulmonar.

Quase 25 mil pessoas já perderam a vida para a doença em Goiás. Conforme a SES, a taxa de letalidade é de 2,49% e a incidência está na casa de 14.248 casos para cada grupo de 100 mil habitantes.

Ainda com base no painel da Covid da SES, as mulheres representam a maios parte dos contaminados: 537.127, ou 53,71% do total.