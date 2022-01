Passado pregresso e ostentador de traficante anapolino vira destaque na imprensa boliviana

Morto na última sexta-feira (21), em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, o passado pregresso do traficante anapolino Marciel Ribeiro Oliveira, de 35 anos, virou destaque na imprensa boliviana.

Tratado pelos periódicos como o “maior narcotraficante de Goiás”, ele era ostentador e gastava o dinheiro com artigos luxuosos como joias, relógios, eletrônicos, dentre outros.

Alguns dos bens apreendidos com o traficante em 2016, ano em que foi preso, foram uma lancha avaliada em R$ 1 milhão e um carro de R$ 500 mil.

Agora, a Força Especial de Combate ao Crime (Felcc) da Bolívia, está trocando informações com equipes no Brasil para obter os antecedentes e saber o que Marciel estava fazendo no país.

Alvejado com 11 tiros à queima-roupa, a Felcc quer descobrir em quais atividades o traficante estava envolvido em Santa Cruz de La Sierra, onde ele estava com outra identidade e com visto de estudante.