Anápolis confirma 24 mortes por dengue e segue liderando a estatística no estado

Município também possui 16 óbitos ainda sob suspeita de terem sido causados pela doença, segundo a SES

Samuel Leão - 28 de abril de 2024

Pacientes com dengue tomam soro em hospital. (Foto: Silva Junior/Folhapress)

Ainda em ritmo crescente, a dengue segue fazendo vítimas em Goiás e assim Anápolis, cidade líder em número de casos fatais da doença, chegou à marca de 24 óbitos. A atualização foi divulgada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO).

Dentre as vítimas, 16 são do sexo masculino e 8 do feminino, com idades que variam entre 19 e 83 anos. A morte mais recente teria ocorrido no dia 21 de abril, vitimando uma mulher de 36 anos, que não possuía comorbidades.

O município ainda soma cerca de 16 óbitos sob suspeita de terem sido causados pela doença, e desponta com 8 mortes confirmadas a mais do que a segunda cidade no estado – Luziânia, que teve 16 vítimas.

Na sequência, estão Goiânia, com 8 casos, e Valparaíso de Goiás, com 7. Até o momento, todo o estado somou 137 vítimas da dengue em 2024, número que classifica o ano como o segundo pior, desde 2011, ficando atrás apenas de 2022, que teve 182.

Os dados foram apurados pelo Comitê Estadual de Investigação de Óbito Suspeito por Arboviroses – que contabiliza o cenário e direciona esforços para combater o surto da doença.

No total, 139 municípios já estão em situação de emergência para arboviroses. Para tentar conter o aumento dos casos, foram instalados 223 gabinetes de crise em cidades goianas.