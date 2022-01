Motorista de aplicativo sofre sequestro relâmpago em Anápolis

Um motorista de aplicativo de 29 anos foi vítima de sequestro relâmpago na noite deste domingo (23), quando atendia a uma solicitação de viagem no bairro Anápolis City, região Leste da Cidade,

Dois homens seriam os responsáveis diretos pelo crime. Eles teriam feito o chamado e recebido a vítima armados com um revólver e uma faca.

Eles colocaram o motorista no porta-malas do Ônix que conduzia e seguiram na direção norte de Anápolis, rumo ao bairro Recanto do Sol.

No bairro Jardim dos Ipês, na mesma região, eles teriam abandonado motorista e veículo. Além do medo, a vítima teve cerca de R$ 200 roubados.

A ação criminosa ainda teria contado com um terceiro homem. Ele estaria em um veículo Ford Ka, acompanhando e dando suporte aos comparsas.