Família de Anápolis toma atitude contra vizinho insuportável

Mãe e filha relataram o inferno que elas têm vivido por conta de implicâncias e ameaças sofridas

Da Redação - 11 de julho de 2025

Janela feita no muro foi a principal das preocupações da família. (Foto: Reprodução)

Uma família de Anápolis precisou procurar a delegacia e buscar uma medida protetiva após sofrer uma sequência de implicâncias e ameaças feitas pelo próprio vizinho.

A situação aconteceu no bairro Alto da Bela Vista, onde a Polícia Militar (PM) foi acionada na tarde desta sexta-feira (11).

Às autoridades, mãe e filha teriam relatado todo um conjunto de ações, injúrias e ameaças, detalhando o “inferno” que já estaria acontecendo há semanas.

A principal das preocupações seria a janela aberta pelo vizinho bem no muro que separa as duas residências.

Com os tijolos retirados e um vidro colocado no lugar, a estrutura estaria sendo constantemente usada pelo homem para observar o quintal da família – tirando a privacidade das mulheres dentro da própria casa.

Além dos momentos de observação, as vítimas também teriam relatado aos militares que o vizinho já havia até mesmo colocado uma câmera de filmagem na divisória entre os imóveis, diversas vezes.

Além disso, subia no muro constantemente – dizendo às vítimas que não ficassem passando por ali (mesmo que dentro do próprio terreno).

Frente às implicâncias, a família decidiu aumentar a parede, para tentar recuperar a privacidade.

O plano não funcionou: o homem teria ameaçado a mulher com um pedaço de tijolo, dizendo que a mataria – ainda na presença do pedreiro que já realizava a alteração.

Ameaças também marcaram outros momentos. De acordo com a história apresentada aos policiais, o vizinho havia posicionado uma calha, por onde descia água da chuva, virada para o terreno da família.

Ao pedir que retirassem, visto que a água estava sendo jogada para o quintal delas, as mulheres teriam se deparado com mais palavras de injúria.

Com isso, o medo se estendia até mesmo ao cachorro da família. Ao sair de casa, as moradoras estariam sempre colocando-o para dentro da residência com receio de que o homem fizesse algo.

A gota d’água seria o acontecimento desta sexta-feira, quando o vizinho retirou algumas telhas da divisa entre as residências e quebrou-as em frente ao portão da casa da família.

Diante do suposto ocorrido, o caso foi formalmente registrado junto à Polícia Civil (PC). Agora, a corporação fica responsável por investigar o caso e tomar as providências legais.

