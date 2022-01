Benefício do Governo Federal para as famílias de baixa renda, o Vale Gás já está sendo pago. Será dado um auxílio de R$ 52 para a compra do gás de cozinha a cada dois meses.

Neste primeiro momento, a parcela do pagamento vai beneficiar cerca de 5,4 milhões de famílias por todo o Brasil. É possível realizar a busca pelo número do CPF para saber se você é um dos beneficiários.

Vale Gás já está sendo pago; consulte pelo CPF se você receberá

Em primeiro lugar é necessário fazer o download do aplicativo Auxílio Brasil no seu smartphone. Após baixá-lo, é preciso cadastrar os dados do responsável por receber o auxílio.

Caso o cadastro já tenha sido feito em outra oportunidade, basta apenas acessar a tela de login com o CPF e a senha que foi criada.

Outra forma de saber se você é beneficiário ou não do programa é pelo aplicativo Caixa Tem. Criada em 2020, a plataforma mostra o pagamento dos auxílios aos brasileiros em meio a pandemia.

Por fim, para aqueles que não possuem internet em suas residências ou aparelhos celulares, a Caixa possui o atendimento pelo telefone 111.

Durante o atendimento pelo telefone é necessário informar o CPF e outras informações que porventura venham a ser solicitadas pelo atendente.

Entretanto, para movimentar o dinheiro na conta bancária, é necessário ficar atento às datas de pagamento de acordo com o número final do Número de Identificação Social (NIS).

NIS com final 1 – 18 de janeiro;

NIS com final 2 – 19 de janeiro;

NIS com final 3 – 20 de janeiro;

NIS com final 4 – 21 de janeiro;

NIS com final 5 – 24 de janeiro;

NIS com final 6 – 25 de janeiro;

NIS com final 7 – 26 de janeiro;

NIS com final 8 – 27 de janeiro;

NIS com final 9 – 28 de janeiro;

NIS com final 0 – 31 de janeiro.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!