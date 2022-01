Criança que fez pedido vital ao Papai Noel recebe a enorme surpresa com um simbólico atraso

No início do mês de dezembro, Gladson Garcia Silva, de apenas 08 anos de idade, comoveu a internet com a cartinha que escreveu para o Papai Noel e, apesar do pequeno atraso, o presente finalmente chegou: um coração novo.

O garotinho, que vinha sofrendo de miocardiopatia desde os dois meses de vida, lidava com a dificuldade de bombeamento do sangue para todo o corpo.

Apesar das complicações e burocracias encontradas no transplante de um órgão tão delicado, Gladson foi presenteado com o coração e agora segue se recuperando da cirurgia.

O procedimento foi realizado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo (SP), e, vale ressaltar que este foi o primeiro transplante de coração infantil feito na instituição.

“Agora ele está doidinho para andar por São Paulo inteiro, quer ir no zoológico, quer ir ao shopping. Passear mesmo, quer ir à praia. E quer muito ver os irmãos”, contou a mãe Ana Camila ao Razões para Acreditar.

“Fiquei superfeliz, muito agradecida. Que através do meu filho, outras crianças possam ser beneficiadas e ajudadas”, completou alegre.