Streamer Casimiro vê série de Neymar e bate mais de 540 mil espectadores ao vivo

Conhecido por suas lives que bombam nas redes sociais, o streamer Casimiro Miguel bateu um recorde na noite desta segunda-feira (24) ao colocar simultaneamente para assistir a uma live mais de 540 mil pessoas.

Na ocasião, ele resolveu assistir e em tempo real reagir ao primeiro episódio da minissérie da Netflix dedicada a Neymar, “Neymar – O Caos Perfeito”. A live foi no site de vídeos Twitch no Brasil.

Quando a transmissão começou, ele já havia batido o próprio recorde com mais de 132 mil pessoas online. Até o próprio Neymar apareceu na transmissão para conversar em áudio com Casimiro. Disse que se sentia emocionado por ter uma série documental. O projeto já está disponível na Netflix.

A própria Twitch parabenizou o streamer pelo recorde quando ele ultrapassava as 538 mil pessoas simultâneas. Até então, o número mais alto que já havia sido alcançado em uma transmissão era do jogador e influenciador Gabriel “Bak”, do jogo Free Fire, com 511 mil.

Ao longo de três episódios, a série “Neymar: O Caos Perfeito”, dirigida pelo americano David Charles Rodrigues, investiga os bastidores da vida de um dos maiores atletas atuais e revela a máquina de marketing comandada por seu pai. Nomes como Lionel Messi e David Beckham dão depoimentos.

O craque vai mostrar um lado que ainda poucas pessoas conhecem. “Eu acho que vai poder ajudar a conhecer um pouquinho mais de quem é o Neymar, de quem eu sou com os meus amigos, com a minha família, com quem me conhece de verdade”, afirma o atleta em entrevista sobre o lançamento. O documentário tem depoimentos dele, de familiares e colegas, além de mostrá-lo na intimidade, ao lado de amigos e do filho, Davi Lucca, de 10 anos.