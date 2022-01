Uma das marcas registradas do BBB são as provas de resistência. São disputas que testam a saúde física e mental dos confinados. Entretanto, alguns deles podem sair na frente por ter passado por algumas experiências que vencem qualquer prova de resistência do BBB.

Quem nunca passou por alguma situação que exigiu bastante do corpo e também da mente? Assim sendo, preparamos uma lista com alguns destes momentos já vividos por cada um de nós.

6 coisas que você faz no dia a dia que vencem qualquer prova de resistência do BBB

1. Andar de transporte coletivo nos horários de pico

Andar de transporte coletivo por si só já é um grande desafio, mas quando é necessário pegar a condução em horário de pico é uma verdadeira prova de resistência.

Os passageiros ficam se esbarrando, a capacidade máxima do veículo nunca é respeitada, além de diversos perigos contidos em estar nesse tipo de transporte, como assaltos.

2. Andar embaixo do sol escaldante

Outra experiência de vida que nos torna mais propícios a vencer provas de resistência no BBB é andar embaixo do sol escaldante.

Portanto, quem já teve experiência ao meio-dia, com sol a pino e sobreviveu, pode tentar pleitear uma vaga dentro do reality show para disputar as provas.

3. Andar pendurado na porta dos ônibus

Essa aqui, apesar de corriqueira, é bastante perigosa. Se pendurar na porta do ônibus para não ficar de fora é algo que pode lhe credenciar para o BBB, mas tenha cuidado.

4. Correr na chuva para tirar a roupa do varal

Quem nunca passou pela situação de lavar roupa e logo depois a chuva vir e atrapalhar a secagem? É preciso estar atento para não perder tempo e deixar as roupas molharem.

5. Fazer o salário render o mês todo

As vezes o salário não dá para passar o mês inteiro, mas se virar com o dinheiro e fazer ele render é uma especialidade que os brasileiros possuem e que pode nos credenciar para entrar no reality.

6. Terminar de pagar as contas parceladas

Pagar as contas parceladas é por si só uma prova de resistência, entretanto o momento em que as compras são quitadas é vencer esta prova.

