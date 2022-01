6 recursos poderosos que a câmera do celular tem e pouca gente sabe

Quem não quer ter uma câmera de celular boa, não é mesmo? É por isso que cada dia que passa as marcas e empresas de smartphones melhoram esse recurso para seus usuários. Todavia, você sabia que existem recursos poderosos que a câmera do celular tem, muito além de que só tirar fotos? Aliás, recursos até capazes de melhorar suas fotos. Por isso, hoje vamos falar disso e você vai se surpreender, pegue seu celular e venha com a gente!

6 recursos poderosos que a câmera do celular tem:

1. Copie textos

Primeiramente, essa função vai ser uma mão na roda para você! Isso porque, através de um aplicativo chamado “Google Lens” a sua câmera é capaz de mirar em um texto e copiá-lo para você, incrível, né? Basicamente, isso facilitará por completo aquela trabalheira que dava ter que transcrever os textos. Inclusive, o app funciona com imagens até de textos escritos à mão.

2. Câmera de segurança

Em seguida, o próximo truque incrível que sua câmera é capaz é de ser seu vigia em casa. Para isso, basta instalar o aplicativo “AtHome” e você terá câmeras de segurança para registrar sua casa, bebe e até animais de estimação. Ajuda muito, né? Porém, há um problema: precisa que o celular fique ali filmando. Por isso, opte por um que não use tanto.

3. Webcam

Agora, se você precisa de uma câmera boa para suas reuniões online, os seus problemas acabaram! Por meio do aplicativo “DroidCam” você consegue sincronizar seu computador e celular para melhorar suas reuniões. Aproveite!

4. Melhore as suas fotos

Enquanto isso, se seus problemas sempre foram qualidade de suas fotos, há solução. Aliás, há várias soluções. Isso porque existem aplicativos que permitem você controlar as configurações da sua câmera, melhorando a imagem. Por exemplo, o “AZ Camera”, “Better Camera” e “Camera FV-5”.

5. Ative a grade para melhorar o enquadramento

Se você é do time que não possui muitas habilidades com fotografia, a câmera do seu celular pode ser sua grande aliada. Basicamente, existe uma configuração que disponibiliza enquadramento na hora de tirar a foto. Assim, você aplica a regra dos terços, alinhando o objeto a ser fotografado, melhorando a foto. Fica profissional!

6. Controle o foco

Por fim, outra técnica que há no seu celular que profissionaliza suas fotos é o foco. Por isso, quando for fotografar, ative o recurso para controlar os pontos que deseja focar. Inclusive, alguns aparelhos até têm uma barra deslizável para você poder ajudar certinho a distância que quer focar. Enquanto outros oferecem fotos que podem ter o foco ajustado depois que as imagens foram capturadas.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!