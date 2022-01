Adolescente aceita do desafio do Tik Tok e acaba ficando sem os mamilos: “não me arrependo”

Um adolescente, de 15 anos, aceitou um desafio que tem circulado pelo Tik Tok e a missão seria passar desodorante em spray nos mamilos. Ele só não imaginava o trauma que isso acarretaria.

O jovem despejou duas latas do produto contra os peitos e, segundo o jornal The Mirror, ele confessou ter sentido inicialmente apenas um frescor na região.

No entanto, após concluir o desafio, um amigo que o acompanhava decidiu o chacoalhar e foi assim que perceberam os mamilos caindo no chão, como verrugas, deixando o seio do garoto em ‘carne viva’.

‘’Doeu. Era como pele exposta e em carne viva”, relembrou o adolescente.

Logo após a cena, o garoto precisou ir para aula de idiomas e os colegas o contaram que a camiseta estaria bastante suja de sangue.

Porém, ele continuou agindo com naturalidade e explicou que estava tudo bem.

O que mais chocou a todos foi que ele não pareceu muito desgostoso com o ato: ‘não me arrependo’

“Eu me coloquei nessa posição porque aceitei o desafio. Agora que eu olho para trás, é estúpido, aconteceu. Agora eu não tenho mamilos”, afirmou.