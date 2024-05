O melhor substituto do açúcar capaz de enganar o cérebro e auxiliar na perda de peso

Cientistas foram atrás e descobriram um adoçante vegetal saudável, sem calorias e com um sabor mais doce ainda que o açúcar que estamos habituados a consumir

Magno Oliver - 10 de maio de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube / Canal Maria’s Garden Aventuras)

De acordo com dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o brasileiro consome entre 51 e 55 quilos de açúcar por ano. O órgão aponta que a média mundial por habitante é de 21 quilos por ano.

Com a grande expansão do mercado brasileiro de açúcar surge um novo alerta da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Assim, na busca de tentar frear o consumo excessivo de açúcar no mundo, cientistas de vários lugares do mundo foram atrás de uma opção mais saudável ao açúcar e os resultados estão promissores.

Pesquisadores encontraram um possível substituto saudável e menos danoso ao organismo que o açúcar branco que consumimos. Chama-se stevia (ou estévia).

De acordo com estudo publicado na revista científica Neuroscience Research, a percepção do nosso cérebro ao consumir o tradicional açúcar branco é bem semelhante à do consumo de produtos com a stevia.

Temendo o grande consumo excessivo e a onda de novos casos de doenças como diabetes e obesidade, os cientistas chineses sugerem que a humanidade troque o açúcar branco pela stevia.

Esse adoçante natural não contém calorias, é extraído da planta Stevia rebaudiana e as folhas podem ser encontradas na própria América do Sul.

Um fato interessante é que além de muito saudável e sem calorias, a stevia possui um gosto mais doce que o tradicional da açúcar da cana que conhecemos.

O veredito da ciência

Uma equipe de pesquisadores reuniu alguns camundongos e os dividiram em diferentes grupos para verificarem as respostas dos cérebros diante de diferentes tipos de adoçantes.

Alguns deles receberam dietas ricas em: sacarose (açúcar comum), mogroside, glicirrizina, xilitol e a stevia (esteviosídeo).

Na análise de resultados, os exames constataram pela atividade cerebral dos ratinhos que o consumo de açúcar e stevia foram encarados de forma semelhante por eles. Havendo uma compatibilidade neural de resposta comparável.

A stevia pode ser um dos únicos adoçantes vegetais naturais que conseguem provocar uma resposta comparável à da sacarose.

Em entrevista ao site Medical Xpress, o co-autor da pesquisa, Yingjie Zhu, deu esperança de um futuro bom.

“Embora todos possuam propriedades doces, muitos substitutos do açúcar apresentam diferenças perceptíveis em relação à sacarose quando consumidos. Portanto, nossa ideia inicial era investigar se haveria uma região cerebral específica no sistema nervoso central que pudesse refletir as diferenças entre esses substitutos do açúcar e a sacarose.”, explica Zhu.

