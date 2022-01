Aos 87 anos, morre em Anápolis o cartorário e ex-vereador Amaury Amorim

Aos 87 anos, falece, nesta quarta-feira (26), Amaury Gerin de Amorim. Ele foi um dos cartorários pioneiros no município e atuava como tabelião do 2º Tabelionato de Notas de Anápolis, desde 1959. O profissional estava internado desde o início deste ano, com complicações respiratórias.

Natural de Araguari (MG), ele se mudou para a cidade ainda na infância e iniciou a profissão aos 25 anos para suceder o pai, Almiro Amorim.

Entre os anos de 1992 e 1996 ocupou uma das cadeiras da Câmara Municipal de Anápolis. Além da participação política, também foi presidente do Lions Clube, e fundador do Clube Recreativo Anápolis (CRA), um dos mais queridinhos dos anapolinos.

Amaury, durante o colegial, também foi presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE).

O corpo será velado às 15h e o sepultamento está marcado para às 17h no Cemitério São Miguel.