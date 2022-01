Família de Anápolis ouve barulho no quintal e se depara com cobra ao sair para ver o que era

Os moradores de uma casa no Anexo Itamaraty, região Norte de Anápolis, levaram um susto nesta quarta-feira (26) após ouvirem um barulho diferente no quintal da onde moram.

Ao sair para verificar a origem do som, eles encontraram uma cobra da espécie jiboia. Diante da presença do animal, o Corpo de Bombeiros foi acionado no local.

Três militares se deslocaram até a residência para realizar a captura. Foram usados uma pinça para captura de animais, além de um tambor para comportar o bicho.

Por não apresentar nenhuma lesão, a cobra foi devolvida à natureza em uma região de mata.

Apesar de causar sustos na população, a jiboia é uma espécie não venenosa.