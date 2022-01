Luciano diz que recebeu mensagens de ídolos e que já está famoso

Luciano Estevan, que disputou o paredão com Naiara Azevedo e Natália Deodato e foi o mais votado com 49,31%, se diz realizado com tudo o que tem acontecido. De acordo com ele, em vídeo publicado no Instagram, muita gente já tem mandado mensagens de carinho, até mesmo “ídolos”.

“Acabei de chegar no hotel e pegar meu celular na mão. Estou anestesiado, ainda. Estou muito feliz com tudo o que está acontecendo. Tem gente de tudo quanto é lugar. E meus ídolos todos estão me mandando mensagens”, começou ele.

Na sequência, diz ter atingido seu grande sonho. “Estou tipo: ‘Que isso, gente, eu realmente estou famoso’. Depois eu venho aqui e dou atenção para vocês”, emendou o ex-brother que na manhã desta quarta-feira (26) baterá o tradicional papo do eliminado com Ana Maria Braga.

Até as 20h de terça (25), o brother do grupo Pipoca tinha recebido 39% dos votos, Natália (31%) e Naiara (30%).

A noite também teve o primeiro discurso de Tadeu Schmidt, 47, como apresentador do programa. Ele fez questão de não se direcionar apenas aos emparedados, mas mandar um recado para a casa toda. O jornalista falou sobre objetivos e a importância de entender que o reality é um jogo e não uma “colônia de férias”. “Quem só quer curtir aí dentro acha que as pessoas estão curtindo isso aqui fora?”, questionou.

Sua fala para o eliminado Luciano foi bastante ligada a uma das frases que ele mais profetizou no programa: a busca pela fama. “Você desperdiçou a chance porque não sabia o que queria (…) Você saí do BBB sem conseguir o que queria ou pelo menos da forma que queria. Mas tem a vida toda aqui fora para lutar pelo que realmente vai te fazer feliz”, afirmou.

Antes de deixar a casa, Luciano disse aos colegas de confinamento que eles foram a melhor coisa que aconteceu em sua vida.

Na manhã desta terça, em seu raio-x, Luciano avaliou o próprio desempenho na primeira semana de reality. “Cheguei aqui anestesiado completamente, sem saber se era real porque eu pensei tanto na minha cabeça em estar aqui que quando eu cheguei eu não acreditei e por conta disso não consegui me soltar”.

Ele também afirmou que não teve “oportunidade de mostrar quem é”, uma pessoa que definiu como “concentrado, pensativo, muito sentimental e extremamente competitivo”.