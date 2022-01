Em Goiás, Lula supera Bolsonaro e lidera pesquisa de intenções de voto para presidente

O cenário nacional de liderança do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na corrida eleitoral pela Presidência da República se confirma em Goiás. Ele aparece com 40% das intenções de voto, contra 27,8% do presidente Jair Bolsonaro (PL).

A vantagem de 12,2 pontos percentuais aparece na pesquisa do Instituto Serpes, encomendada pelo Associação Comercial e Industrial de Goiás (Acieg) e apresentada em O Popular. Ela foi realizada entre os dias 21 e 24 de janeiro com 801 eleitores.

Na sequência da disputa, mas já bem atrás, reforçando o quadro de polarização, aparece o ex-ministro Sergio Moro (Podemos) com 8,1% das intenções de votos. O pedetista Ciro Gomes tem 2,5%.

Ainda mais atrás estão o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), com 1%, o governador de São Paulo, João Dória (PSDB), com 0,9%, o cientista político Luiz Felipe D’Ávila (Novo) com 0,5% e a senador Simone Tebet (MDB) com apenas 0,1%.

A margem de erro da pesquisa é de 3,5%.

Quanto à rejeição, outro aspecto determinante nas eleições, 38% os consultados disseram que não votariam de jeito nenhum no presidente Jair Bolsonaro. Logo atrás aparece Lula, com 31,7%. Sérgio Moro é o terceiro neste quesito, com 9,1%.

Faltando pouco mais de oito meses para as eleições presidenciais, 7,6% dos goianos ouvidos disseram que anulariam o voto e 11,5% ainda não decidiram por um nome para comandar o país nos próximos quatro anos.