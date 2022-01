Boletim médico explica o que Marconi Perillo tem após passar mal

Boletim médico divulgado nesta quinta-feira (27) revela que o estado de saúde do ex-governador Marconi Perillo (PSDB) é estável e há previsão de alta para sexta-feira (28).

O ex-governador deu entrada no Hospital Ruy Azevedo, localizado no Bairro Ipiranga, em Goiânia, às 15h desta quarta-feira (26), apresentando quadro de arritmia cardíaca e pressão alta. Embora com bom estado de saúde, queixava de palpitações.

Conforme o documento, ‘o paciente apresenta-se hemodinamicamente estável com parâmetros dentro dos valores normais’.

Sobre os exames laboratoriais e de imagens, ‘os resultados dos referidos exames laboratoriais foram satisfatórios, sendo evidenciado no eletrocardiograma, taquicardia’, revelou o documento.

O cardiologista José Maria de Azevedo Bastos, recomendou, por sua vez, que ficasse em observação por um dia.