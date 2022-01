Esta é a frequência correta com que você deve lavar o edredom da sua cama

Confessa aqui para a gente: não tem sensação para comparar com o conforto que é trocar a roupa de cama, não é mesmo? Isso porque sentir o cheirinho de amaciante e de tudo limpinho quanto dorme, não tem preço! Bom, mas algo que perpetua entre as pessoas é quando trocar as roupas de cama, lavar os travesseiros e os lençóis, e isso já falamos por aqui. Contudo, hoje iremos te explicar quando você deve lavar o edredom da sua cama! Fique com a gente!

Primeiramente, entenda que quanto mais você demora para lavar esse item, mais ácaros, poeiras e fungos acumulam no tecido. Logo, isso chega afetar sua respiração e causar alergia. Por isso, a importância da lavagem.

Bom, entenda que, como já falamos por aqui, as fronhas e os lençóis devem ser trocados, no mínimo, uma vez por semana. Isso tudo, para se livrar dos microrganismos. Enquanto isso, vale realizar uma aspiração no colchão e nos travesseiros todo mês.

Afinal, quando lavar o edredom?

Por fim, chegamos à pergunta que não quer calar! Basicamente, de nada adianta ter fronhas, lençóis, colchões e travesseiros limpos com o cobertor sujo, não é mesmo? Todavia, entendemos que esse item é mais pesado e trabalhoso para lavar toda semana. Por isso, nossa recomendação é a cada 3 meses. Isso, em resumo, impedirá o acúmulo de fungos e outros organismos.

Vale lembrar que devemos ficar de olho na forma como os edredons devem ser guardados, já que nunca devem ser armazenados dentro de sacos plásticos. Mas sim em fronhas, o que possibilita a sua transpiração e, por consequência, acabam impedindo que fiquem com “cheiro de guardado”.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!