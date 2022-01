Esta é a frequência correta com que você deve limpar o guarda-roupa do seu quarto

Pode confessar aqui para a gente: limpar o guarda-roupa é uma tarefa muito chata! Isso porque envolve tirar todas as roupas, calçados e acessórios lá de dentro para depois termos que guardar tudo de volta. Bom, mas é uma atividade necessária. Por isso, veja agora qual a frequência correta para limpar o guarda-roupa!

Primeiramente, essa limpeza é necessária, pois elimina poeira, ácaros, mofo e fungos. Logo, é importante também saber como limpar o seu móvel. Então, recomendamos começar uma limpeza externa, removendo toda sujeira. Para isso, pode-se usar um pano úmido e um detergente diluído na água.

Em seguida, é hora de limpar por dentro. Desta forma, retire tudo de dentro (sim, é cansativo). Depois disso, cum um aspirador de pó, remova as sujeirinhas das gavetas e dos cantinhos.

Além disso, em um pano, coloque vinagre branco, e limpe toda a parte interna do móvel. Basicamente isso removerá a sujeira, bactérias e o mal cheiro. Para finalizar, use um pano seco para finalizar e deixe o guarda-roupas aberto por, pelo menos, 10 minutos.

Vale lembrar que, se o seu móvel tiver um espelho, use um pano macio com água e um pouco de detergente neutro para limpá-lo.

Ademais, se seu guarda-roupa estiver com mofo, se liga em nossa dica. Em resumo, você vai precisar tirar todas as roupas e acessórios de dentro e colocar uma bacia com 500ml de água fervente e 500ml de vinagre branco. Inclusive, deixe essa solução dentro do armário por um dia.

Afinal, qual a frequência para limpar o guarda-roupa?

Em resumo, para manter o seu armário limpo e livre de fungos e mofo, faça essa limpeza ao menos uma vez por mês. Além disso, recomenda-se o uso de sachê com sabonete para manter o cheirinho de limpeza.

Por fim, aproveite esse momento de faxina para separar vestimentas para doação. Assim, você abre espaço no armário e ajuda quem precisa!

