Novamente suspensas, cirurgias cardíacas pelo SUS em Anápolis não devem ser retomadas tão cedo

Não há quantidade de válvulas para cirurgias de coração que atenda atualmente o mercado nacional, independente de suplementação para pagamento do produto.

Essa realidade vai ao encontro de uma série de fatores que levaram à queda da produção de um dos itens essenciais para quem precisa da cirurgia para continuar a viver.

Desde os primeiros dias de 2022, o Portal 6 produziu várias reportagens contanto o drama de pacientes e familiares de Anápolis que aguardam ansiosamente na fila da sobrevivência para a realização de cirurgias cardíacas.

Um dos imbróglios, que era o baixo preço pago pela tabela Sistema Único de Saúde (SUS), que não era alterado pelo Governo Federal desde os anos 2000, chegou a ser solucionado pela própria Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) com a complementação do valor dos insumos.

No entanto, conforme um representante desta indústria ouvido pela reportagem, o problema é de outra natureza e deixa todos os atores envolvidos neste processo sem ter muito o que fazer.

“A Prefeitura de Anápolis conseguiu suprir a questão financeira, mas agora o que falta é produto para entregar. Empresas fecharam e não se consegue achar plástico para fazer as válvulas. O mercado está um caos, todo mundo ajudando um ao outro”, desabafou.

Ele também explicou que, neste mês, não conseguiu entregar nem 10% da capacidade de produção de válvulas que a indústria é capaz.

“Quando encontra o plástico, que é a matéria-prima da válvula, está caro e, mesmo adquirindo, estão pedindo até três meses para entregar”, confidenciou.

Na prática, com a quebradeira ou debandada de outras empresas para o exterior, do dia pra noite, o volume de pedidos aumentou em 55%. Para completar a tragédia, o custo de produção com a falta de matéria-prima também aumentou.

“É dramático! Nem se tivéssemos matéria-prima conseguiríamos entregar. Precisa de dois anos de treinamento para um funcionário conseguir produzir esse tipo de produto”, revelou.

Em tempo

O ano 2022 começou com cerca de 100 pacientes aguardando a fila de espera para o procedimento de cirúrgias cardíacas no município, sendo que 40 já estavam com toda a documentação pronta. Pelo menos sete pessoas não conseguiram esperar e morreram.

Um dos empecilhos era o baixo valor repassado pela Sistema Único de Saúde (SUS) para cobrir os custos dos materiais. A Prefeitura Municipal de Anápolis chegou a autorizar a suplementação desse valor, conforme divulgado no Diário Oficial do Município (DOM) no dia 06 de janeiro.

Na ocasião, foi anunciado o início dos procedimentos – que trouxe alívio e esperança para essas famílias. Entretanto, na quinta-feira (27), um documento da Semusa informou que as cirurgias estavam novamente paralisadas.

Conforme o ofício, as indústrias não conseguem fornecer os produtos. O motivo apresentado foi a defasagem de preço, algo que vai contra o que a própria Semusa já havia considerado resolvido.

‘Dessa maneira, informo que a Central de Regulação de Anápolis, devolverá todas as AIHs [Autorização de Internação Hospitalar] solicitando cirurgia cardíaca, só retornando a recebê-las após os gestores regionais encontrarem soluções para as retomadas das cirurgias cardíacas’, afirma o documento.