Nova titular da 19ª Promotoria de Anápolis visita delegacia para assegurar serviço adequado à população

Juntamente com a promotora Ana Angélica, policiais militares também participaram da ação

Thiago Alonso - 11 de outubro de 2024

Visita ocorreu nesta sexta-feira (11). (Foto: Divulgação)

Dando novos ares ao Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO), Anápolis está desde o início do mês com uma nova representante da Justiça, a promotora Ana Angélica.

Como marco inicial do serviço prestado à população, a profissional, que atuará na 19ª Promotoria do MPGO, realizou nesta sexta-feira (11), uma visita à delegacia de Campo Limpo de Goiás.

A ação serviu como parte do controle externo das atividades policiais, cujo objetivo é verificar e garantir que as delegacias estejam operando dentro dos parâmetros legais e normativos.

Junto à Ana Angélica, também esteve presente o assessor Paulo Victor, que acompanhou a promotora na fiscalização do pleno cumprimento das leis e da prestação adequada de serviços à sociedade.

Na visita oficial também participaram membros da Polícia Militar (PM), reforçando a transparência, eficiência e a legalidade no sistema de segurança pública.