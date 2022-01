Sair de um relacionamento, esquecer o ex e superar o passado são situações extremamente delicadas e dolorosas, na maioria das vezes.

Afinal, normalizar a dor de um término e compreender que as coisas não voltarão ‘ao normal’ é um processo lento e complicado.

Mas existem alguns passos a serem feitos para descomplicar um pouco esse cenário tenso. Segue a lista!

6 passos para esquecer o ex de uma vez e seguir em frente sem ele:

1. Aceitar os fatos

Quando a relação chega ao fim definitivo, algo bastante sério aconteceu ou o desgaste do casal foi muito intenso e acabou deixando a situação insustentável.

Isso quer dizer que, mesmo que ainda haja amor, é necessário se permitir respirar e viver um novo ciclo.

Aceitar o fim é o primeiro passo – e o mais importante – para seguir em frente sem ele.

2. Vivencie o luto

Vivenciar o luto é fundamental para entender que, de fato, o relacionamento morreu e você estará sozinha a partir de já.

A parte boa vem depois de todo o sofrimento: a ascensão.

Sofrer é importante, mas é bom se lembrar que em determinado momento isso deve se encerrar e você já poderá tocar a vida e talvez até se arriscar a conhecer uma outra pessoa.

3. Não se feche

Evitar contatos, se isolar e dispensar qualquer tipo de vínculo é uma péssima alternativa.

É importante lembrar que você não está em uma posição de vítima e está tudo bem recomeçar a vida do zero, mesmo após um longo e marcante relacionamento.

Se rodeie de pessoas que você ama, isso com certeza te confortará e te fará enxergar novos horizontes.

4. Evite o contato

De preferência, bloqueie! Quanto menos próxima você estiver dele/dela é melhor para se recuperar do trauma.

E uma boa dica é que evite contato com os presentes recebidos pela pessoa, com as fotos e boas lembranças.

As boas histórias, quando recordadas, tem o poder de fazer com que esqueçamos os lados negativos que ocasionaram o término.

E se houve, de fato, o término, houveram desgastes, discussões e mágoas.

5. Foque em você

Agora é o momento ideal para voltar a se olhar no espelho, se reconhecer e se entender melhor.

É uma fase fantástica para o autoconhecimento, para reavaliar as prioridades, sonhos e projetos que talvez foram abandonados e esquecidos nos últimos tempos.

É fundamental direcionar todo o amor depositado a um terceiro à você. Foque em você!

6. Faça uma viagem

Mesmo que não seja para tão longe, mas esfriar a cabeça e observar novas paisagens é uma excelente alternativa para recolocar a ‘cabeça no lugar’.

Além do mais, pode ser uma ótima oportunidade de conhecer novas pessoas e novos ares.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!