Prefeitura de Anápolis abre mais 11 pontos de vacinação para crianças a partir desta segunda-feira (31)

A vacinação de crianças está sendo ampliada em Anápolis a partir desta segunda-feira (31). Mais 11 pontos abertos serão pela Prefeitura de Anápolis para a imunização dos pequenos.

Os novos postos são localizados nas unidades de saúde do Recanto do Sol e Vila União, das 08h às 21h.

Enquanto que na Alexandrina, Santa Izabel, Calixtolândia, Guanabara, Santa Maria de Nazareth, Vila Fabril, Vila Formosa, Jardim Suíço e Vila Esperança, o horário é das 08h às 16h.

O imunizante utilizado será a CoronaVac. A versão pediátrica da Pfizer também continuará à disposição em dois locais, na unidade de saúde do Munir Calixto, das 08h às 16h, e no ginásio da UniEVANGÉLICA, das 08h às 19h.

Para agendar a vacinação, os pais devem cadastrar a criança no site vacina.anapolis.go.gov.br/cadastrar e se dirigirem a um dos locais de vacinação com os documentos em mãos.

Nos distritos de Interlândia, Souzânia, Joanápolis e Goialândia e no povoado de Branápolis, as próprias unidades de saúde entrarão em contato com os moradores para agendar uma data comum para a aplicação das vacinas.