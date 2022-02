Nem sempre vencer o Big Brother Brasil (BBB) é sinal de sucesso. Existem campeões que o público nem se lembra, contudo há participantes que perderam o BBB, mas caíram nas graças do público.

Assim sendo, preparamos uma lista com alguns nomes que não ganharam o prêmio, entretanto trilharam uma carreira de sucesso.

6 participantes que perderam o BBB, mas ganharam o coração dos brasileiros

1. Sabrina Sato

Integrante do BBB 03, Sabrina foi a oitava eliminada do programa. Entretanto, o sucesso veio após sair da casa, quando se tornou figurinha carimbada nos programas de televisão.

Com o passar do tempo, ela se tornou apresentadora e hoje é uma das figuras mais importantes do show business do Brasil.

2. Grazi Massafera

Outra que saiu do Big Brother para a televisão, a participante do BBB 05 optou por seguir carreira diferente de Sabrina Sato.

Assim como na época do reality, atualmente ela também está em frente as câmeras, mas desempenhando o papel de atriz. Grazi é um dos rostos mais conhecidos da teledramaturgia no país.

3. Gil do Vigor

Participante do BBB 21, Gilberto Nogueira, ou simplesmente “Gil do Vigor”, foi mais um que não venceu o reality, mas caiu nas graças do público.

Atualmente ele mora nos Estados Unidos, onde está cursando o doutorado em economia. Entretanto, ele divide o tempo com participações em diversos programas de televisão e propagandas.

4. Ana Clara

Apesar do relativo sucesso que possuía nas redes sociais antes de entrar no BBB 18, Ana Clara se tornou um fenômeno após deixar o reality. Atualmente ela comanda um programa sobre o reality em uma das plataformas da Globo.

5. Juliana Alves

Pouca gente se lembra, mas a atriz Juliana Alves participou do BBB 03. Após deixar o reality, ela investiu na carreira artística e hoje é uma das atrizes mais requisitadas para atuar nas produções televisivas.

6. Kaysar Dadour

Por fim, temos Kaysar Dadour, que participou do BBB 18, mesma edição de Ana Clara. Ele ficou em segundo lugar na disputa, mas investiu na carreira artística, onde também já atuou em algumas novelas.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!