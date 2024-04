Conheça detalhes do jatinho de Gusttavo Lima que é idêntico ao usado por Madonna para chegar ao Brasil

Aeronave dos artistas estão avaliadas em aproximadamente R$ 93 milhões e oferecem diversas opções de conforto

Thiago Alonso - 30 de abril de 2024

Diferente do sertanejo, jatinho utilizado pela Rainha do Pop é alugado (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Para a alegria de muitos, Madonna já está em solo brasileiro para o último show da The Celebration Tour. E com a chegada da artista, muitos foram pegos de surpresa com um detalhe um tanto curioso: o jatinho usado por ela.

Pousando às 10h02, desta segunda-feira (29), no Aeroporto de Galeão, no Rio de Janeiro, a cantora chegou em um Gulfstream G550, o mesmo modelo utilizado pelo cantor mineiro Gusttavo Lima.

No entanto, diferente do ‘Embaixador’, o Gulfstream G550 da ‘Rainha do Pop’ é alugado.

Com a matrícula N444DH, o avião usado por Madonna foi fabricado em 2005, mesmo ano do sertanejo.

Gusttavo Lima adquiriu a aeronave no final de janeiro, quando trocou pelo antigo Bombardier Global 600.

O jatinho, que tem cerca de 30 metros de largura de uma asa para a outra, custa aproximadamente 18 milhões de dólares, algo em torno de R$ 93 milhões.

Além disso, o veículo acomoda até 13 passageiros com muito conforto, e é claro, luxo de sobra.

A aeronave executiva é a maior na categoria de jatos de ultralongo curso, contando também com assentos que viram camas.